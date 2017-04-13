Suriye Genelkurmay Başkanı, uluslararası koalisyon güçlerinin çarşamba günü, Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal silah deposuna saldırı düzenlediğini açıkladı. IŞİD’e ait merkezler ve kimyasal silahların depolandığı bir binaya yönelik operasyonda, aralarında çocukların da olduğu yüzlerce sivilin öldüğü belirtildi. Açıklamada, bu durumun teröristlerin elinde kimyasal silah olduğunun bir kanıtı olduğu kaydedildi. Söz konusu açıklamada, ABD ve müttefiklerinin, Suriye ordusunu İdlib’de kimyasal silah saldırı düzenlemek suçlamasının ardından geldi. Bu suçlamanın ardından ABD, Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssüne Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenlenmişti.
'Koalisyon vurdu, yüzlerce sivil öldü'
Suriye ordusundan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin, Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal silah deposuna yönelik saldırısında aralarında çocuklarında da olduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtildi
13 Nisan 2017 Perşembe 16:33
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