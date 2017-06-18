Kolombiya'da AVM'de patlama

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir alışveriş merkezinde önceki akşam meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği alışveriş merkezindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, 9 kişinin yaralandığı olayın bir bombalı saldırı olduğunu söyledi. Yerel basın, alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinin olduğu bölümde meydana gelen patlamada 3 kadının hayatını kaybettiğini ve ölenlerden birinin Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.



Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bölgede helikopter destekli arama çalışmaları yapıldı. Alışveriş merkezinin içindeki uzman ekipler, incelemelerde bulundu. Bu arada, patlamanın ardından yerel basında saldırıyı Ulusal Kurtuluş Örgütünün (ELN) gerçekleştirmiş olabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. ELN'nin barış görüşmelerindeki müzakereci heyeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ve örgütün bu saldırıyı gerçekleştirmediğini ifade etti.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, bombalı saldırının düzenlendiği alışveriş merkezinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Santos, terörizm karşısında ulusal birlik çağrısı yaparak, "Şimdi bütün Kolombiyalılar olarak kurbanlarla ve güvenlik güçleriyle dayanışma zamanıdır.” dedi. Ulusal güvenlik konseyinin bugün toplanacağı bilgisini veren Devlet Başkanı Santos, toplantının ardından daha geniş kapsamlı bilgilendirmede bulunacaklarını söyledi. Bogota’nın en işlek bölgesinde, Kolombiyalıların yoğun olarak tercih ettiği alışveriş merkezindeki patlamada kullanılan bombaya ilişkin de bilgi veren Santos, patlayıcının amonyum nitratla hazırlandığı ihtimali üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. AA