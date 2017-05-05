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Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinden bir görevlinin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalif kanadınca kaçırıldığı bildirildi

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Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı

Kolombiya'daki barış anlaşmasının uygulama organlarından Çatışma Sonrası Dönem Yüksek Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, BM görevlisi Herdledy Lopez Hernandez'in, Guaviare yönetim bölgesine bağlı Miraflores kenti kırsalında kaçırıldığı duyuruldu. Açıklamada, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkilerle mücadele programı kapsamında köylülerle bir araya gelmek amacıyla bölgede bulunduğu sırada kaçırılan Hernandez'in serbest bırakılması istendi.

Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM görevlisini kaçıranların FARC'ın muhalif kanadına mensup olduğunu belirtti. BM Kolombiya Misyonundan yapılan açıklamada ise Herdledy Lopez Hernandez'in serbest bırakılması için hükümetle birlikte çalıştıkları kaydedilerek, olayı gerçekleştirenler kınandı. Öte yandan, Kolombiya basınında, BM görevlisinin FARC'ın 1. Cephesi tarafından kaçırıldığına yönelik haberler yer aldı. DIŞ HABERLER

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Kolombiyada BM Görevlisi Kaçırıldı
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