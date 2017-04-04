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Kolombiya'da ölü sayısı artıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Mocoa kentindeki sel felaketinde 273 kişinin öldüğünü açıkladı

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Kolombiya'da ölü sayısı artıyor
Santos, şehir merkezindeki kriz masasında yetkililerle yaptığı toplantının ardından, basın mensuplarına kentteki son durumu aktardı. Hayatını kaybeden 273 kişiden 193’ünün kimliklerinin belirlendiğini kaydeden Santos, şu ana kadar 100 cenazenin de ailelerine teslim edildiğini söyledi. Santos, toplam 262 yaralıdan 70’inin Mocoa dışındaki hastanelere nakledildiğini ve 27 yaralının da halen şehirdeki hastanede tedavi gördüğünü belirtti. AA

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Kolombiyada ölü Sayısı Artıyor
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