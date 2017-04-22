Komşuda tel örgü soruşturması

Radev, Hasköy kentinde basına yaptığı açıklamada, devletin çift şeritli tel örgü için ödeme yaptığını, öte yandan düzeneğin tek şeritli olarak inşa edildiğini belirterek, bu durumun aydınlatılması amacıyla tel örgü inşasına ilişkin tüm sözleşmelerin gözden geçirilmesini gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Radev, sınırdaki 259 kilometrelik tel örgü güzergahının sadece üçte birinin çift şeritli olduğunu kaydetti. Bulgaristan'da yapımı 3 yıldır süren ve 31 Mayıs'ta tamamlanması beklenen tel örgü inşası için bugüne kadar 100 milyon avrodan fazla harcama yapıldı. Kasımda istifa eden Boyko Borisov hükümetinde tel örgü inşasının denetiminden sorumlu eski İçişleri Bakan Yardımcısı Filip Gunev ise sınırda bazı bölgelerde çift şeritli tel örgü çekilmesinin imkansız olduğunu savundu ve "Yasa dışı geçiş olasılığının düşük olduğu yerlerde, tek şeritli düzenek, maliyeti yüzde 40 oranında düşürüyor." ifadesini kullandı. Gunev, bölge valilikleri ile sınır polisinin kurduğu karma denetim komisyonların, tel örgü inşasını yakından gözlemlediğini sözlerine ekledi. AA