Kongo'da tarım tehdit altında

Ülkenin bir kısmı yoğun yağışlara maruz kalırken, geri kalan kısmı ise kuraklıkla mücadele ediyor. İki durum da aylardır hem can kaybı hem de maddi zarara sebep oluyor. Mart ayında, güneydoğudaki Mai-ndombe bölgesindeki fırtına ve sel nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 500 ev kullanılamaz hale geldi.



Başkent Kinşasa'daki aşırı yağış sonucu meydana gelen su baskınlarında yüzlerce kişi evsiz kaldı. Ex-Katanga eyaletinde ise zararlı böcekler binlerce hektarlık mısır tarlalarına saldırdı. Ülkenin doğusunda Nord-Kivu bölgesindeki çiftçiler iklim düzensizliği karşısında şaşkınlıklarını gizlemiyor. Yılbaşından bu yana devam eden şiddetli yağmurlar yüzlerce hektarlık soya, mısır, pirinç ve patates tarlasına büyük zarar verdi. Ekonomist Patrick Kiswahili, iklim değişikliğinin ülkedeki tarım ürünlerinin fiyatlarını yükselttiğini belirterek, "Normalde 30 dolara satılan bir çuval fasulyenin fiyatı 76 dolara çıktı. Sektör için çok ciddi bir kayıp. Hükümet, doğal felaketlerle mücadele için bir komisyon kurmalı." ifadelerini kullandı.