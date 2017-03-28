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Konu Müslüman olunca iş değişiyor

Pakistan Meclis Başkanı Sadık, Birleşmiş Milletler'in Keşmir konusunda aldığı kararlara ilişkin, "Keşmir'de olduğu gibi diğer ülkelerde de binlerce Müslüman öldürüldüğünde uluslararası toplum insan haklarını unutuyor." dedi

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Konu Müslüman olunca iş değişiyor

Pakistan Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Birleşmiş Milletler'in (BM) Keşmir konusunda aldığı kararları uygulamada ve sorumluluklarını yerine getirmede başarısız olduğunu belirterek “Müslümanlar dünyanın birçok yerinde orantısızca öldürüldü. Keşmir'de olduğu gibi diğer ülkelerde de binlerce Müslüman öldürüldüğünde uluslararası toplum insan haklarını unutuyor ve bu konuda konuşmak bile istemiyor." dedi. Türkiye-Pakistan ilişkilerini "hiçbir gerekçeye dayanmayan, hiçbir gündemi olmayan, gerçek bir sadık arkadaşlık ilişkisi" şeklinde nitelendiren Sadık, “Hiçbir kelime, bu iki ülke arasında on yıllardır var olan şahane ilişkiyi tanımlayamaz. Ve inşallah bu ilişkinin seviyesini ilave çabalarla daha önce hiç görülmediği kadar yüksek düzeylere çıkaracağız.” diye konuştu. AA

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