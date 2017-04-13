Kore Yarımadası bıçak sırtında

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kore Yarımadası'ndaki durumun askeri güçle çözülemeyeceğini söyledi. Mevcut gerilime rağmen görüşmelere dönme fırsatının yakalanacağını umduğunu belirten Wang, "Kuzey Kore'deki durumu provoke edenlerin bunun tarihi sorumluluğunu üstüne alması" gerektiğini belirtti. Diğer taraftan Güney Kore medyasında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın 4'te birinin derhal tahliye edilmesi ve savaş pozisyonuna girilmesi emri verdiği öne sürüldü. Ayrıca ülkede sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirildiği iddia edildi. Ancak bu iddialar güvenilir kaynaklarca doğrulanmadı. Salı günü Kuzey Kore herhangi bir 'Amerikan saldırganlığı' işaretine karşı ABD'yi nükleer saldırı ile tehdit etmişti. Kuzey Kore 1950-1953 yılındaki Kore Savaşı sonrası barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak hala ABD ve Güney Kore ile savaş durumunda sayılıyor. Japonya Donanması'ndan savaş gemilerinin bölgeye gelen ABD donanması kuvvetine katılacağı ve Güney Kore ile ABD arasında yapılan tatbikatta yer alacağı Japonya hükümeti tarafından doğrulandı. ABD'li yetkililer ayrıca ABD'nin Japonya'daki savaş gemisi USS George Washington'un gelecek hafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bu ülkeyi ziyaretinden kısa süre sonra denize açılacağını aktardı.

Asker yığmaya yalanlama

Pekin yönetimi Kuzey Kore sınırına mülteci krizinin çıkması ihtimaline karşı çok sayıda asker yığdığı ve tıbbi yardım gönderdiği iddialarının üretilmiş raporlardan ibaret olduğunu açıkladı. Çin Savunma Bakanlığı, ülkenin Kuzey Kore sınırına 150 bin asker gönderildiği iddialarını yalanladı. Çin’in ilgili konuda tavrı tekrar vurgulanan açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda ilgili tüm taraflara erken bir tarihte müzakere masasına dönmek için birlikte çalışma çağrısı yapıldı. Avrupa ve ABD basınında Çin'in, Kore Yarımadası'nda tansiyonun yükselmesi nedeniyle alarma geçtiği ve sınıra 150 bin asker sevk ettiği yönünde haberler çıkmıştı. DIŞ HABERLER