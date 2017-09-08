Korkunç açıklama! Arakan’da Müslümanlar yok olacak

Malezya'da bulunan Arakanlı aktivist İmran el-Arakani, Myanmar hükümetinin, Rohingyaları (Arakan'daki Müslümanlar) Arakan eyaletinden çıkararak bölgeyi Budistlere ait yerleşim yerine çevirme planı olduğu uyarısında bulundu.

Arakani, Myanmar hükümetinin Arakan eyaletindeki planının, kargaşa çıkartıp, Rohingyaları Arakan'dan tasfiye ederek bölgeye Bangladeşli, Sri Lankalı ve Taylandlı Budistleri yerleştirmek olduğunu dile getirdi.

Arakani, "Myanmar hükümeti Arakan'da baskı uygulamak için fitneyi her bir ya da iki senede yeniden alevlendiriyor. Şimdi de planını uygulamak için bu zamanlardan yararlanıyor gibi görünüyor. Myanmar hükümetinin demokratik dönüşüm iddialarından sonra bile zulüm devam ediyor ve özellikle de Kasım 2010 seçimlerinden sonra Rohingyaların durumu değişmedi. Myanmar hükümetinin askeri rejimi demokratik rejim ile değiştirdiğini duyurmasına rağmen Müslümanların Arakan'dan çıkarılması planı hala mevcut." dedi.

BM: 1000'den fazla kişi öldü

Birleşmiş Miller'in Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Lee, Arakan eyaletinde çoğu Arakanlı Müslüman olmak üzere 1000'den fazla kişi öldürülmüş olabileceğini söyledi. Güney Koreli raportör Lee, "Belki de 1000 ya da daha fazla insan öldürüldü. Bu rakam iki tarafı da kapsıyor olabilir ancak çoğu Arakanlı'lardan oluşuyor" dedi.

Raportörün açıkladığı rakamlar Myanmar hükümetinin duyurduğunun yaklaşık 2 katı. BM, 164 bin Arakanlı Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığındığını ve bu sayının giderek arttığını açıklamıştı.

DIŞ HABERLER