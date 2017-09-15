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Kriz Katar'a 38.5 milyara mal oldu

Katar, Arap ülkeleriyle anlaşmazlığının ilk iki ayında ekonomisini desteklemek için 38.5 milyar dolar harcadı.

Kriz Katar'a 38.5 milyara mal oldu

Katar, Arap ülkeleriyle anlaşmazlığının ilk iki ayında ekonomisini desteklemek için 38.5 milyar dolar harcadı.

15 Eylül 2017 Cuma 17:11
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Kriz Katar'a 38.5 milyara mal oldu

Katar, Arap ülkeleriyle anlaşmazlığının ilk iki ayında ekonomisini desteklemek için 38.5 milyar dolar harcadı.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Katar'ın Arap ülkeleriyle anlaşmazlığının ilk iki ayında ekonomisini desteklemek için 38.5 milyar dolar harcadığını kaydetti.

Dünya'nın İngiliz basınında yer alan haberden aktardığına göre, Moody's'e göre bu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 23'ünü oluşturuyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından konulan sınırlandırmalardan en çok ticaret, turizm ve banka sektörleri etkilendi. Katar bankalarından yaklaşık 30 milyar dolar çekildiği tahmin ediliyor. Katar'ın komşuları, 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle ülkeyle ilişkilerini dondurmuştu.
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