‘Küçük İstanbul’da ‘birlik' iftarı

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004 tarihinde bombaladığı Keup Caddesi'nde iftar verildi. "Küçük İstanbul" olarak da bilinen caddedeki saldırının 13'üncü yılında düzenlenen iftar için 480 metre uzunluğunda masalar kuruldu. Cadde boyu uzanan masalarda, Türk vatandaşları ve başka milletlere mensup toplam bin 500'e yakın kişinin katıldığı etkinlikte hep bir ağızdan dualar edilerek terörün her türlüsü lanetlendi.



NSU terör örgütü 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölüm gerçekleştirmek istemişti. NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogramağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı. AA

