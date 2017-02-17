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Küresel ısınmaya ‘çılgın’ çözüm

Arizona State Üniversitesi’nden araştırmacılar, küresel ısınmanın en büyük sonuçlarından biri olan buzulların erimesi sorununun önüne geçebilecek bir proje ortaya attı.

17 Şubat 2017 Cuma 14:45
Küresel ısınmaya ‘çılgın’ çözüm

ABD'deki Arizona State Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. Steven Desch önderliğindeki araştırmacılar, rüzgar gücüyle çalışan 10 milyon pompayla eriyen buzulları tekrar dondurmayı önerdi.

Çalışma, kısa bir süre önce Earth’s Future dergisinde yayınlandı. 10 yıllığına 500 milyar dolara mal olacak projeye göre, 3,8 milyon mil uzunluğundaki kutupların yüzde 10’ununa söz konusu pompalar yerleştirilecek. Hortumlar ve rüzgar güzü sayesinde Kuzey Kutup Denizi suyu hortum ve rüzgar destekli pompalarla buzul yüzeylerine püskürtülecek.

Bu sayede, 2-3 metre kalınlığında olan buz tabakasının üzeri, 1 metrelik ilave bir tabaka ile daha kaplanmış olacak. Araştırmacılar, Kuzey Kutbu’nun tamamı için 100 milyon pompa gerektiğini fakat başlangıç için yüzde 10’luk kısmın da yeterli olduğunu belirtiyor.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Dr. Desch, “Şu an elimizdeki tek strateji, insanlara fosil yakıt tüketmeyi bırakmaların söylemek gibi görünüyor” diyor.

Kuzey Kutbu’ndaki kış sıcaklıkları, buzulların yaz aylarındaki hızlı erimesini telafi etmeye yetmiyor. Buzulların erimesinin iki kötü sonucu bulunuyor. Buzullar gün ışığının yüzde 90’ını yansıtırken, okyanuslar ise tam tersi bir şekilde söz konusu ışığı absorbe ediyor.

Daha az Kuzey Kutbu buzulu, gezegenimizin daha fazla ışık absorbe etmesi demek oluyor. Bunun dışında, Kuzey Kutbu’ndaki donmuş tabaka eridiği zaman metan gazı açığa çıkarıyor. Bu da, tıpkı CO2 gibi, sera gazında artışa yol açıyor.

DIŞ HABERLER

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Küresel ısınmaya ‘çılgın’ çözümArizona State üniversitesiABDThe Guardian
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