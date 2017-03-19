El Sabah'ın 22 Mart'a kadar sürecek ziyareti sırasında kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Nişanı verilecek. Kuveyt Emiri el Sabah ile iki ülke arasında müzakereleri tamamlanan çeşitli alanlardaki iş birliği anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor. Açıklamada, "İkili ve bölgesel konuların ele alınacağı söz konusu ziyaret, halihazırda mükemmel düzeyde ilişkilere sahip olduğumuz Kuveyt ile gerek ikili gerek Körfez İşbirliği Konseyi kapsamında iş birliğimizin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı. AA
Kuveyt Emiri el Sabah Türkiye'ye geliyor
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, el Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
19 Mart 2017 Pazar 16:30
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