Sarı denizde sular ısınıyor.

Kuzey Kore’nin füze denemesinin ardından, ABD bölgedeki varlığını artırma kararı aldı. Avustralyadaki ABD savaş gemileri Kore sularına gönderildi.

Başkan Trump da bölgedeki amerikan donanmasına Kuzey Kore’yi vurmaya hazır olun talimatı verdi.

Washington’un bu hamlesine Kuzey Kore rest çekti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD’nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluşabilecek feci sonuçlardan ABD’yi sorumlu tutacağız. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD’nin arzu ettiği her türden savaşa yanıt vermeye hazırdır” denildi.

Başkan Trump ise twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore’ye tehditlerini sürdürdü.

İlk mesajında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le gerçekleştirdikleri görüşmeye değinen Trump, "Çin Devlet Başkanı'na ABD'yle imzalayacakları ticari bir anlaşmanın Kuzey Kore sorunu çözüldüğünde kendileri için çok daha iyi olacağını açıkladım" ifadelerini kullandı.

Trump, bir sonraki mesajında ise "Kuzey Kore belasını arıyor. Çin yardım etmeye karar verirse harika olur. Yardım etmezse biz bu sorunu onlarsız çözeriz. A.B.D." ifadelerini kullandı.