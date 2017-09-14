RECEP BAHAR/İSTANBUL

Kore Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Kore -Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılında İstanbul'da 'Teşvikli Kore Turları Tanıtımı’ toplantısı düzenledi.

Kore Turizm Organizasyonu Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kore turizmi açısından Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunu kaydetti.

'Türkiye bizim abimiz'

Korelilerin savaş zamanında Türkiye’nin yaptığı yardımları asla unutmadığını belirten Kim Kap Soo, “Koreliler, Kore’nin bu kadar gelişmesinde hayatlarını feda eden Türk kardeşlerinin payı olduğunu düşünmektedirler. Korece 'hiyong' kelimesi 'abi' demek.

Kore’nin zor zamanlarında bize yardımda bulunan Türkiye’yi abi olarak görüyoruz. Kore’nin teknik alt yapısı ve yeni fikirleri ile Türkiye’nin doğal kaynakları ve insan gücünü birleştirerek çok büyük bir sinerji yaratarak güçlü bir etki oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde sadece turizm ilişkilerini değil çeşitli iş birliktelikleri geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısında her geçen gün artış olduğuna dikkat çeken Kim Kap Soo, 2014 yılında Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısının 26 bin 274 kişi olduğunu bu rakamın 2015 yılında 23 bin 440’a, 2016 yılında 26 bin 541’e ulaştığını söyledi. Kim Kap Soo, bu yılın ilk altı ayında ise Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısının 14 bin 648 kişi olduğunu belirterek, “2017 yılsonuna kadar Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısının 30 bin kişi olması beklenmektedir” dedi. Kuzey Kore'nin son günlerde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin Güney Kore turizmini nasıl etkilediği konusunda Kim Kap Soo, "Güney Kore, dünyanın en güvenli 4. ülkesi konumunda. Dahası Kuzey Kore bizi değil ABD'yi tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye gelen Koreli sayısı yeniden çıkışta

Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Şube Müdürü Jae Sang Lee, Türkiye'ye gelen Güney Koreli turist sayısının 2014'te 250 bin, 2015'te 230 bin, 2016'da ise 110 bin olduğuna işaret ederek, "2015 yılında yaşanan terör olayları Koreli turist sayısını yüzde 51 düşürdü. Bu yılın ilk 7 ayında 68 bin Koreli turist geldi. Yılsonuna kadar bu sayının 130 bine, 2018'de ise 200 bine ulaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Jae Sang Lee, 2016'da 22 milyon, 2017'nin ilk 7 ayında ise 15 milyon Koreli turistin yurtdışında tatil yaptığını kaydetti.

Jae Sang Lee, özellikle Türkiye'den Güney Kore'ye yönelik iş turizmini teşvik ettiklerini kaydederek, "En az 10 kişilik ziyaretlerde Kore tanıtım videoları ve çeşitli hediyeler ile Kore gösterilerine katılım sağlıyoruz. En az 50 kişilik ziyaretlerde ise havaalanında ya da etkinliklerin gerçekleştirileceği mekânlarda hoş geldiniz karşılamaları ve hediyeler veriyoruz" dedi.