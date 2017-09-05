Kuzey Kore'de hareketlilik

Kuzey Kore yönetimi 3 Eylül'de ABD ve müttefiki Çin'in aksi yöndeki tüm baskılarına karşın şu ana kadarki en güçlüsü olduğu belirtilen 6. nükleer denemesini yapmıştı. Haberde Kuzey Kore'nin ICBM'i pazartesi günü taşımaya başladığı, gözetimden kaçınmak amacıyla gece harekete geçildiği iddia edildi.



Güney Kore Savunma Bakanlığı ise iddiayı doğrulayamadıklarını duyurdu. Ancak bakanlık pazartesi günü parlamentoda Kuzey Kore'nin nükleer denemenin ardından kıtalararası dahil daha fazla balistik füze fırlatma testi yapabileceğini açıklamıştı.



Güney Kore denemenin ardından Kore Yarımadası'na uçak gemileri ve startejik bombardıman uçaklarının konuşlandırılması konusunda ABD ile görüşmeler yaptıklarını da açıklamıştı. Bu düzenleme olası bir savaş durumunda Güney Kore'ye Kuzey'i daha güçlü bombalarla vurma olanağı veriyor. Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesi yapmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMGK) konuyla ilgili acil toplantıya çağrılmıştı. DIŞ HABERLER