Kuzey Kore'den ABD'ye batırma tehtidi

Portalda yayınlanan makalede, ‘Amerikan denizaltısının bir takım eylemlere girişmeye cüret etmesi durumunda su yüzüne bile çıkamadan deniz ruhuna dönüşerek acınası bir son ile karşılaşacağı' belirtildi. Askeri tehdit halinde Pyongyang'ın nükleer caydırma sistemlerini ve nükleer uçak gemilerini devreye alacağı belirtilen makalede, düşman güçlerine ait denizaltıların ve diğer araçlarının ‘erimiş metal parçacıklarına' dönüşeceği ifade edildi.



Makalenin yazarına göre, ABD yönetiminin Kuzey Kore ile ilgili her türlü tedbiri almaya hazır olduğuna dair açıklamaları, Washington'un her an gerçek savaş eylemlerinin başlayabileceği stratejik senaryoyu uygulamaya adım adım yaklaştığını gösteriyor. ABD ve Güney Kore'nin her yıl gerçekleştirdiği Key Resolve tatbikatı bugün sona erdi.



Tatbikata 290 bin Güney Koreli ve 9 bin 700 Amerikalı asker katıldı. Deniz manevralarına katılan USS Carl Vinson uçak gemisi, tatbikatın bitmesine rağmen son zamanda artan gerilim nedeniyle bir süre daha Kore yarımadasının sularında kalmaya devam edecek. ABD donanmasına ait USS Michigan nükleer denizaltısı da Güney Kore'nin Busan limanına girdi.