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Kuzey Kore'den 'devrim niteliğinde' buluş

Kuzey Kore, 'devrim niteliğinde buluş' olarak nitelendirdiği yeni nesil roket motorunun başarıyla test edildiğini duyurdu

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Kuzey Kore'den 'devrim niteliğinde' buluş
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, yüksek itiş gücüne sahip yeni nesil roket motorunun denemesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Sohae fırlatma tesisinde yapıldı. Kim, törende yaptığı konuşmada, denemeyi 'tarihi öneme sahip büyük bir olay' şeklinde tanımlayarak, yeni motorun Kuzey Kore'nin uzay programı için 'devrim niteliğinde bir buluş' olduğunu belirtti. Bu buluşun ülkenin roket sanayisinde '18 Mart Devrimi' olarak anılacağını ileri süren Kim, "Tüm dünya, bu buluşun ne derece önemli ve büyük bir başarı olduğuna yakında şahitlik edecektir" dedi.
KCNA'nın haberinde, yeni nesil roket motorunun, Kuzey Kore uzay ve uydu fırlatma programlarında kullanılacağı kaydedildi.
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Kuzey Koreden Devrim Niteliğinde Buluş
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