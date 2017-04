Kuzey Kore'den gösteri gibi kutlama

Kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen görkemli askeri geçitler çerçevesinde, ilk kez denizaltı fırlatılmış balistik füzeleri kamuoyuna sergileniyor. Kuzey Kore'de kurucu lider Kim Il-sung'un 105. doğum günü, 15 Nisan'de görkemli askeri geçitlerle kutlanıyor. Törenler öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e Kuzey Kore'ye müdahale etmesi gerektiğini savunarak, "Çin'in Kuzey Kore'yle gereğince ilgileneceğine inanıyorum, yoksa biz ilgileniriz" tehdidinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde savaş gemilerini Kore yarımadasına gönderen ABD ile Kuzey Kore arasında savaşın eşiğine gelindiği yorumlarında bulunuluyor.Kuzey Kore, saldırması durumunda ABD'ye misilleme yapılacağı tehdidinde bulundu. Kuzey Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Choe Ryong Hae, ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki hükümetin Kuzey Kore'de "bir savaş durumu” yarattığını savundu. Choe Ryong Hae, Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Pyöngyang'ın "tam bir savaşa tam bir savaş ile yanıt vermeye hazır” olduğunu vurguladı. Washington'ın Kuzey Kore'ye nükleer bir saldırı düzenleme ihtimalinin bulunmamasına rağmen Choe Ryong Hae konuşmasında "her türlü nükleer saldırıya nükleer saldırı ile yanıt vermeye hazırız” dedi. Öte yandan Flightradar24 ve Marinetraffic’in verilerine göre, ABD'nin 15 Nisan'da füze saldırısında bulunabileceği iddia edilen Kuzey Kore'in hava sahasında tek bir uçak bie gözlenmedi, tüm gemiler Kuzey Kore’yi onlarca kilometre uzaktan dolanarak geçmeye çalıştı. Dünya genelinde gerçek zamanlı olarak tüm uçakların hareketini gösteren Flightradar24’ın verilerine göre, Kuzey Kore’nin hava sahasında tek bir uçak bile yok. Aynı durum, Japon Denizi’ndeki Kuzey Kore açıklarında da gözlemleniyor.

'Savaş her an patlak verebilir'

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilime ilişkin kaygılarını dile getiren Çin Dışişleri Bakanı, savaşın her an patlak verebileceğine işaret etti. ABD’nin de askeri seçenekleri gözden geçirdiği haber verildi. Çin'den yapılan açıklamada, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim nedeniyle duyulan kaygı dile getirildi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi "Her an savaş patlak verebilir duygusu yaşanıyor” dedi. Rusya da, ABD ve Kuzey Kore arasında tırmanan gerilimi kaygıyla karşılıyor. Çin ayrıca müzakere yanlısı bir tutum sergileyerek, "Eğer bir savaş çıkarsa bunun kazananı olmaz" dedi.

Çin Kuzey Kore'ye destek vermeyecek

Çin ve Kuzey Kore arasında ilk kez 1961 yılında imzalanan ve 1981 ve 2001'de yenilenen karşılıklı yardım ve işbirliği anlaşmasına ilişkin South China Morning Post'a konuşan Çinli yetkililer, anlaşmanın 2021'e kadar geçerli olmasına rağmen aksi yönde açıklamalarda bulundu. Çinli yetkililer, anlaşmada iki ülkenin de 'barış ve güvenliği koruması' gerektiğinin söylendiğine işaret ederek, Kuzey Kore'nin bunu ihlal ettiğini iddia etti. Çinli emekli asker Li Jie, "Çin'in savaş durumunda Kuzey Kore'ye askeri destek vereceğini söylemek zor, çünkü Kuzey Kore nükleer silahlar geliştriyor, bu eylem iki ülke arasındaki anlaşmaya aykırı" diye konuştu. DIŞ HABERLER