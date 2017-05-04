Kuzey Kore ile Çin’in arası açıldı

Kuzey Kore devlet televizyonu, nadiren yaptığı Çin eleştirilerinden birine imza attı. Kim Chol isimli bir yazar katıldığı yayında, Kuzey Kore’nin nükleer programını sürdüreceğini söyledi ve şöyle devam etti: “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, hayatı kadar değerli nükleer programını riske atacak şekilde Çin’le dost olmak için asla yalvarmayacak, bu dostluk ne kadar değerli olursa olsun.” Çin’e yönelik bu türden eleştiriler Kuzey Kore için alışılmadık.



Zira dış dünyaya kapalı şekilde yaşayan Kuzey Kore, dış ticaretinin yüzde 90’ını Çin’le gerçekleştiriyor ve petrol ihracının neredeyse tamamını bu ülkeden sağlıyor. Pekin ise bu açıklamaya, Çin Komünist Partisi’nin yayın organı Global Times üzerinden yanıt verdi. Söz konusu açıklamanın ‘tamamen milliyetçi hırslarla dolu aşırı saldırgan bir parçadan fazlası olmadığının’ kaydedildiği yazıda, “Açıkça görülüyor ki Pyongyang, nükleer programıyla ilgili irrasyonel mantıkla boğuşuyor” ifadeleri kullanıldı.



Pyongyang’ın nükleer denemelerini sürdürmesi halinde Pekin’in eşi görülmemiş bir tarzda karşılık vereceğini de belirten Global Times, “Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, editöryel yazılar yayınladıkça, Çin kamuoyu Pyongyang’ın nasıl düşündüğünü ve bu nükleer meselenin çözümünün ne kadar zor olduğunu anlayacaktır” denildi.

Bir tehdit de Japonya’ya

Öte yandan Kuzey Kore’nin bir diğer basın organı olan Rodong Sinmun isimli gazete de Japonya’yı hedef aldı. Yazıda, ABD’nin Japonya’daki askeri üslerini hatırlatılarak “Yarım adadaki olası bir nükleer savaşta, ABD güçlerinin lojistik, operasyonel ve sorti üslerine ev sahipliği yapan Japonya, tepesinde radyoaktif bulutları gören ilk ülke olacaktır” tehdidinde bulunuldu. DIŞ HABERLER