Kuzey Kore meydan okudu

Kuzey Kore 3 Eylül'de hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuş, bu ülkenin 6. nükleer denemesi olmuştu. Oylama öncesi Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hidrojen bombası denemesine katkı yapan nükleer bilimciler ve mühendisler için cumartesi günü yapıldığı belirtilen kutlamaya katıldığını gösteren fotoğraflar yayınladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 3 Eylül'deki hidrojen bombası denemesine katkı yapan nükleer bilimciler ve mühendisler için yapılan kutlamaya katıldı.

KCNA'nın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de hidrojen bombası denemesinin 'yasal meşru müdaafa önlemi' olduğunu savunarak ABD'yi Pyongyang'a karşı yeni yaptırımlar getirmek amacıyla, BMGK'yı manipüle etmek için 'çılgına dönmekle' suçladı. Adı açıklanmayan sözcü " ABD nihayet yasa dışı ve adil olmayan sert yaptırımlar tasarısını uydurdu. Kuzey Kore, ABD'nin bedel ödeyeceğini garanti edecek" dedi. 'Kuzey Kore'nin alacağı yeni önlemler ABD'nin tarihindeki en büyük acıyı ve ızdırabı yaşamasına neden olacak" diyen sözcü, “Dünya, Kuzey Kore'nin ABD'li gangsterleri tahayyül ettiklerinden daha sert bir dizi eylem ile nasıl ehlileştireceğine tanıklık edecek” ifadelerini kullandı.

Manidar iddia

BM bilirkişi heyeti, Kuzey Kore'nin BMGK kararlarına aykırı olarak kimyasal silah ve balistik füze programları üzerinde Suriye rejimi ile çalışıyor olabileceğini iddia etti.

Pyongyang yönetimine karşı yaptırımların uygulanmasını izlemekle görevli 8 üyeli heyetin yayımladığı raporda, heyet, Kuzey Kore ile Esad rejimi arasında "yasaklanmış kimyasal, balistik füze ve konvansiyonel silah" programları ile Suriye'nin scud füzeleri, karadan havaya füze ve füze savunma sistemlerinin bakımı ve onarımı konusunda iş birliği içerisinde olduğuna yönelik istihbaratları incelediği belirtildi.

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