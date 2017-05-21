Kuzey Kore'nin fırlattığı füze 'tanımlanamadı'

Açıklamada, fırlatılan füzenin Japon Denizi'ne doğru 500 kilometre ilerlediği belirtilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi. ABD de Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesinden haberdar olduğunu açıkladı. Beyaz Saray yetkilileri, fırlatılan orta menzilli yeni füzenin, Pyongyang yönetimi tarafından yapılan son denemelerde kullanılanlardan daha kısa menzilli olduğunu bildirdi.



Güney Kore ve ABD'nin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Kuzey'in füze denemesinin ardından başkanlık sarayında güvenlik toplantısı düzenlediği belirtildi. Kyodo'da yer alan haberde de Japonya hükümetinin, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesini doğruladığı, füzenin, Japonya'nın Japon Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edildi. AA

