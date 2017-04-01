Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına yönelik girişimlerini desteklediğin iddia ettiği 11 kuruluş ve 1 kişi hakkında yaptırım kararı aldı

Bu haber kez okundu.

Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşların Kuzey Kore hükümeti adına Rusya, Çin, Vietnam ve Küba'da faaliyet gösterdikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kuzey Koreli maden ve metal şirketi Paeksol Trading Corporation'a da, faaliyetlerinin Pyongyang yönetimine yarar sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptırım kararına ilişkin, "Bugünkü yaptırımlar, Kuzey Kore hükümetinin yasa dışı nükleer, balistik füze ve silahlanma programlarını finanse etmek için kullandığı yöntem ve ağları yok etmeyi amaçlıyor" ifadesini kullandı. Bakanlık tarafından yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Koreye Yeni Yaptırımlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100