Kuzey Kore yine balistik füze denedi

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ve uluslararası çağrılara rağmen yeniden balistik füze denemesi yaptı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, pazartesi sabahı fırlatılan füzenin 450 kilometre yol aldıktan sonra Japon Denizi'ne düştüğünü duyurdu. Güney Kore'den yapılan açıklamada Pyongyang'ın bu kez orta menzilli Scud füzesi denediği belirtildi. Füze denemesinin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de toplandığı bildirildi. Japonya füze denemesini sert dille kınadı. Füzenin Japonya kıyılarının 200 mil açığına kadar olan bölgeye düştüğü tahmin ediliyor.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Kuzey Kore'nin füze denemelerine son vermesi için ABD ile birlikte somut adımlar atılacağını" duyurdu. Japonya hükümet sözcüsü de "Kuzey Kore'nin sürekli provokasyonlarına müsamaha edilemeyeceğini" söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında da "ABD yönetiminin denemeden haberdar olduğu ve Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiği" belirtildi. G7 ülkeleri de cumartesi günü Kuzey Kore yönetimine çağrıda bulunarak nükleer ve füze denemelerine "tümüyle, denetlenebilecek şekilde ve kalıcı olarak son verilmesini" talep etmişti.



ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore'ye karşı askeri seçeneği gözardı etmeyeceklerini söylemişti. BM aldığı kararlarla Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşımaya elverişli balistik füze denemesini yasaklamıştı. Ancak yasak kararlarına rağmen Kuzey Kore mayıs ayında aynı tip roketle donatılmış iki füze denemesi daha yaptı. DIŞ HABERLER