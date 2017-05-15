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Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer tehdit

Kuzey Kore büyük bir nükleer başlık taşıma kapasiteli yeni model orta-uzun menzilli balistik füzesini denediğini duyurdu. Uzmanlar son denemenin Kuzey Kore'nin kıtalararası füze geliştirme programında önemli bir aşama olabileceğini belirtiyor

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Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer tehdit
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA pazar akşamı 'büyük bir nükleer başlık taşıma kapasiteli orta-uzun menzilli' yeni bir balistik füze denemesi yaptıklarını duyurdu. KCNA açıklamasında denemenin amacının 'Yeni geliştirilen büyük bir nükler başlık taşıma kapasiteli balistik füzenin taktiksel ve teknolojik özelliklerinin doğrulanması' olduğunu belirtti. Açıklamada Kim'in ağzından naklen “Eğer ABD korkakça Kuzey Kore'yi provoke etmeye kalkarsa tarihteki en büyük felaketten kaçamayacak.

ABD, ABD ana karası ve Pasifik operasyonlarının Kuzey Kore'nin vuruş menzilinde olduğu gerçeği hakkında yanlış karar vermemeli ve bunu yabana atmamalı” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı füzenin Vladivostok'un 500 km açığında uluslararası sularda denize düştüğünü duyurdu.  Uzay mühendisi John Schilling '38 North' adlı blogdaki yazısında “Kuzey Kore'nin son başarılı füze denemesi daha önceki füzelerinde hiç görülmeyen bir performans düzeyi sergiledi. Bu Kuzey Kore'nin beklenenin aksine 5 değil sadece 1 yıl sonra kıtalararası füzeye sahip olabileceği anlamına geliyor” dedi.

ABD'nin Guam üssünü vurabilir

ABD merkezli 'Kaygılı Bilim insanları Derneği'nin yöneticilerinden David Wright da füzenin irtifası ve havada kalma süresinin menzlinin uzun olduğuna işaret ettiğini belirtti. “Bu bize onların bir dizi farklı geliştirme programları olduğunu söylüyor” diyen Wright, füzenin eriştiği açıklanan irtifa ve uzaklığın doğru olması halinde Kuzey Kore'nin ABD'nin Pasifik'teki Guam adasındaki üssünü vurabileceği uyarısında bulundu.

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Kuzey Kore’den ABD’ye Nükleer Tehdit
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