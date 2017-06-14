Kuzey Koreli asker Güney'e sığındı

Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Kuzey Koreli bir askerin dün akşam yerel saatle 19.50 civarında Kuzey ve Güney arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'den geçerek Güney Koreli askerlerin nöbet tuttuğu yere geldiği belirtildi. Askerin, Güney Koreli askerler tarafından sorguya alındığı kaydedilen açıklamada, geçiş sırasında herhangi bir çatışma çıkmadığı ifade edildi.



Diğer yandan askerin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Jeong Joon Hee, Nisan 2016'da yabancı bir ülkede aynı restoranda çalışan 12'si kadın 13 Kuzey Korelinin ülkeye sığındığını açıklamıştı. Bunun ardından, Kuzey Koreli istihbaratçı bir albayın 2015'te Güney Kore'ye kaçtığı duyurulmuştu. Seul hükümetinin geçen yılki kayıtlarına göre, 1950-53 Kore Savaşı'nın bitmesinden bu yana, ülkedeki açlık ve Pyongyang yönetiminin izlediği acımasız siyasetten kaçan 29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye iltica etti. Askerden arındırılmış bölge, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nın ardından imzalanan uluslararası bir anlaşmayla kurulmuştu. Bölgede 2 milyondan fazla asker görev yapıyor.