Kuzey Kore’nin füze denemesine tepki

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, pazar günü yapılan Pukguksong-2 adlı orta menzilli balistik füze testinin başarılı geçtiğini, bu füzelerin yeni stratejik silahlar olduğunu duyurdu. Devlet Başkanı Kim Jong Un’un karadan karaya atılan füze testlerini bizzat yönettiği de haberde yer aldı. Haberde “füzelerin nükleer başlık da taşıyabileceği, Kuzey Kore ordusunun stratejik yükümlülüklerini artık her yerde, karada ve denizde daha mükemmel ve daha hızlı bir biçimde yerine getirebileceği” ifade edildi. Uluslararası toplum ise BM kararlarının Kuzey Kore’nin balistik füze tekniği kullanmasını yasakladığına işaret ederek söz konusu füze demesini testi kınadı. Güney Kore de yeni testi ABD Başkanı Donald Trump’a karşı bir güç gösterisi olarak niteledi. Deneme, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin ABD’deki temasları sırasında yapıldı. Trump ile birlikte kameraların önüne geçen Abe, Kuzey Kore’nin tavrını kınadı ve denemelere göz yumulmayacağını söyledi. Trump da ABD’nin müttefik Japonya’nın yüzde yüz arkasında olduğunu vurguladı. Güney Kore askeri yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, test edilen orta menzilli füze Kuzey Kore’nin batısından fırlatıldı ve 500 kilometre mesafe katederek Japon Denizi’ne düştü. DIŞ HABERLER