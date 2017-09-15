Kuzey Kore’ye tepkiler artarak katlanıyor

Füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğu, Kore Yarımadası ile dünyanın barış ve istikrarına büyük bir tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, Kuzey'in devam eden füze denemeleri ve nükleer provokasyonlarıyla ABD ve diğer ülkelerle yakın küresel koordinasyon içinde mücadele edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Güney Kore hükümeti, Kuzey'den gelecek herhangi bir tehdide karşı koyabilir ve bunu yapmaya tamamen hazırdır. Ve de karşı koyma kapasitemizi daha da geliştireceğiz." ifadesine yer verildi. Diğer yandan Güney Kore ordusu, Kuzey'in denemesinin hemen ardından iki Hyunmoo-2 balistik füzesi fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pyongyang'ın denemesinden 6 dakika sonra fırlatılan füzelerden ilki hedefine ulaşırken diğer füze Doğu Denizi'ne düştü. Güney Kore Savunma Bakanlığından bir yetkili, ordunun, Kuzey Kore'nin füze fırlatma hazırlıklarını fark ettiğini bu sayede erken karşılık verebildiklerini bildirdi.

Japon hükümeti de Kuzey Kore'nin füze denemesini "ölçüsüz provokasyon" şeklinde nitelendirdi. Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, "Japonya, bu aşırı provokatif eylemleri kesinlikle tolere edemez. Kuzey Kore'yi sert şekilde protesto ettik, en güçlü ifadelerle kınadık." dedi.

AA