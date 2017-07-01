Lam göreve başladı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen mart ayında yapılan başyönetici seçiminden zaferle ayrılan Carrie Lam, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devraldı. Eski bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'un ilk kadın başyöneticisi olan Lam, "Hong Kong'u halkının hayatından hoşnut olarak yaşayacağı bir yer yapmayı amaçladığını" söyledi.



Bölgenin Çin'e geri verilmesinin 20. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Hong Kong Sergi ve Fuar Merkezi'nde yapılan törene katılan Şi ise Pekin merkezi hükümeti olarak "tek ülke iki sistem" prensibinin gözeticisi olacaklarını dile getirdi. "Çin karşıtı söylem ve tavırlara müsamaha göstermeyeceklerini" vurgulayan Şi, Çin ile Hong Kong'un güvenliği ve istikrarına zarar verici çabalara izin verilmeyeceğini belirtti. Hong Kong'da yaklaşık 40 yıllık kamu hizmeti bulunan Lam, 26 Mart'ta bin 194 üyeli seçim komisyonunun yaptığı başyönetici seçiminde 777 oy alarak bölgenin yeni lideri olmaya hak kazanmıştı. DIŞ HABERLER