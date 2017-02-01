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Lavrov'dan Irak ve Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve İran ile Suriye'deki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması için kurulan üçlü mekanizmanın çalışmalarına başladığını açıkladı

01 Şubat 2017 Çarşamba 16:25
Lavrov'dan Irak ve Suriye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den düzenlenen bir forumda konuşan Lavrov, “Rusya, Türkiye ve İran bir koordinasyon mekanizması oluşturdu. Bu mekanizma, artık Suriye'deki ateşkesin uygulanışını izliyor” dedi.

Suriye'de ateşkese genel olarak uyduğunu belirten Lavrov, şöyle devam etti: “Elbette hiçbir ateşkes rejimi hiçbir şekilde IŞİD'i ve ismi her ne olursa olsun El Nusra'yı (yeni adıyla Fetih el Şam) kapsamıyor. Bu görüş Astana'daki görüşmelerde de açık bir biçimde doğrulandı”. Rusya, Türkiye ve İran kendi garantörlüklerinde gerçekleşen Astana görüşmelerinin sonucunda Suriye'deki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması için üçlü bir mekanizma kurma kararı almıştı.

Astana'da geçen hafta gerçekleşen görüşmelerde, Suriyeli hükümet yetkilileri ve silahlı muhaliflerin temsilcileri ilk kez aynı masada bir araya gelmişti.

Lavrov: Irak'a silah sevk ederek IŞİD'le mücadelede destek veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Bağdat'a silah sevk ederek IŞİD'le mücadele alanında destek verdiğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Rus-Arap İşbirliği Forumu'nda konuşan Lavrov, Irak halkıyla IŞİD'le mücadelede dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Irak yönetiminin teröristlerin eline geçen bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak için yürüttüğü kararlı faaliyetleri desteklediklerini söyleyen Lavrov, "Irak'a silah ve askeri teçhizat sevk ederek Bağdat yönetimine destek veriyoruz. Irak ordusunun muharebe kabiliyetini artırıyoruz" dedi.

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