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Lavrov'dan koordinasyon vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de terörizmle mücadele eden herkesin, eylemlerini Suriye hükümeti ile koordine etmesi gerektiğini vurguladı

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:35
Lavrov'dan koordinasyon vurgusu

Moğolistanlı mevkidaşı Tsendiyn Munkh-Orgil'le yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'de sahada olan herkesin, kendi eylemlerini Suriye hükümeti ile koordine etmekle uğraşması gerektiğine inanıyoruz. Bu, El Bab'daki operasyon için de geçerli, Menbiç ve Rakka'da olacaklar için de öyle" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili dün yaptığı açıklamada, El Bab'ın nihai hedef olmadığını ifade edip "DEAŞ'ın asıl merkezi El Bab değil Rakka" demişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 13.02.2017 18:50
Anahtar Kelimeler:
Lavrovdan Koordinasyon Vurgusu
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