Lavrov ‘Kırım bizim’ dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, Kırım'ı Ukrayna'dan kiralayabileceği biçiminde bir madde içeren bir plan hazırlandığını yazan New York Times'ın söz konusu haberine ilişkin olarak, "Kendinize ait olan bir şeyi kiralayamazsınız" dedi.

Lavrov şöyle devam etti: "Dikkatleri, (Ukrayna Devlet Başkanı) Pyotr Poroşenko hükümetinin Minsk Anlaşması'nı yerine getiremiyor olmasından başka yere çekmek isteyenlerin sayısı az değil. Fransız ve Alman meslektaşlarımızın Poroşenko'yu etkileyip sözünü tutmasını sağlayamadıklarını unutturmak isteyenlerin sayısı da az değil."

New York Times gazetesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir plan hazırlandığını iddia etmişti.

Gazeteye göre, bu ayın başında, o dönem ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Michael Flynn'e iletilen planda Rusya karşıtı yaptırımların iptali ve Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'dan kiralaması gibi maddeler yer alıyor.

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