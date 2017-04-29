Lavrov: Rusya, ABD’yle işbirliğine hazır

Ürdünlü mevkidaşı Eyman el Safadi ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki çatışmaların çözüme ulaştırılması çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ürdün Kralı Abdullah’ın, ‘uluslararası toplumun Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların etkili olması için Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin büyük önem taşıdığı’ yönündeki açıklamalarını birçok kez duyduklarını kaydeden Lavrov, “Size temin ederim ki, biz tamamen buna hazırız. Washington’un da aynı yaklaşımı sergilemesini umuyoruz” dedi.

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet ordusu ve silahlı muhalefet arasındaki ateşkes, Suriye topraklarındaki terör tehdidine karşı daha etkili mücadele etmek için çok büyük önem taşıyor. Bu sorunun çözümü için Suriye’ye terörle mücadele eden tüm tarafların çabaları birleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ni ve ABD’nin başkanlığındaki koalisyonu kastediyorum.”

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