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Le Pen, Fransızlara öncelik verecek!

Fransa’da aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen, Fransız vatandaşlarına yabancılara göre iş ve ev bulma konusunda öncelik vereceğini söyledi.

10 Şubat 2017 Cuma 15:25
Le Pen, Fransızlara öncelik verecek!

Çifte vatandaşlığa karşı olduğunu duyuran Le pen, ”Kendi ülkelerinde Fransızlara öncelik vereceğime söz veriyorum” ifadelerini kullandı. Aşırı sağ lider ayrıca yabancı çalıştıran tüm şirketlerden vergi alacağını da bir kez daha yeniledi.

Şimdiye kadar Fransa’ya gelen bir yabancının ilk kez işe girdiğinde böyle bir ücretin ödendiğini kaydeden Le Pen, kendisinin cumhurbaşkanlığında, her yabancı çalıştırmada şirketlerden ek veri alınacağı kaydedildi.

Le Pen AB ülkeleri dışında çifte vatandaşlığa da karşı olduğunu aktardı. Ayrıca, Fransa’da oturum hakkı elde edememiş kaçak göçmenlere sağlanan sağlık yardımını da kaldıracağını duyurdu. Marine Le Pen, ülkeye okumaya gelen yabancıların dönmeyip Fransa’da çalışmaya devam etmesine de tepki gösterdi.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 verilerine göre, 2002 yılında Fransa’ya okumaya gelen yabancıların yarısının dönmeyip iş hayatına atıldığını kaydeden Le Pen, yabancı öğrencilerin Fransa’da çalışarak kalmasına müsade etmeyeceğini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Le PenFransızlara öncelik Verecek
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