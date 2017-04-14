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Le Pen için AP’ye başvuru

Fransa’da yargı cumhurbaşkanı seçimine 8 gün kala milliyetçi aday Marine Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması için Avrupa Parlamentosu’na (AP) başvurdu

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Le Pen için AP’ye başvuru
Fransız yargısı, Le Pen’in liderliğini yaptığı Milli Cephe (FN) partisinin AP’de parlamenter asistanı olarak çalışıyor gösterilen bazı yönetici ve çalışanlarına “AB fonları ile maaş ödediği” iddiaları üzerinde duruyor. İddialar hakkında 2015 yılında AP’nin başvurusu üzerine Fransa’da başlatılan soruşturma kapsamında bu yıl şubat ayında FN’nin Paris banliyösündeki merkezinde arama yapılmış, Fransız basını bu aramada partinin “AB fonlarıyla finansmanının 2012 yılında tasarlandığını” gösteren bir “belgenin” bulunduğunu yazmıştı. Dosyaya bakan sorgu hakimleri şubat ve mart aylarında Marine Le Pen’i ifade vermeye çağırmış, ancak FN lideri “Haziran ayındaki genel seçimler sonuçlanmadan ifade vermeye gitmeyeceğini” bildirmişti. FN lideri AP üyesi olduğundan dokunulmazlığa sahip. Bu dokunulmazlık kaldırılmadığı sürece Fransız sorgu hakimlerinin Le Pen’i ifade vermeye zorlama yetkileri bulunmuyor. DIŞ HABERLER SERVİSİ

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