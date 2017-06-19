Le Pen meclise girdi

Sonuçlara göre, partisinin en az 6 milletvekili çıkarmayı başardığını kaydeden Le Pen, "Yüzde 56 ile seçilmiş bulunmaktayım. Seçmenimin bu tercihi benim için büyük bir onurdur. Seçime katılım oranı seçmenin siyasete karşı tavrının zirve yaptığını göstermektedir. Katılım oranları Meclisin geçerliliğini tartışmalı hale getiriyor. Aynı zamanda yeni dönemin olumsuz bir temelle başladığına işaret ediyor." dedi.



"Mecliste siyasi grup kuramayacak olmamız skandaldır." ifadelerini kullanan Le Pen, Mecliste milletvekili sayısına göre değil, alınan oy oranına göre siyasi grup kurulması için çalışmaların yapılması çağrısında bulundu. Le Pen ayrıca Macron ve ekibinin Fransa'yı felakete sürükleme görevini üstlendiklerini ileri sürerek "Fransa'nın ayrışmasına karşı mücadele eden tek güç biziz." diye konuştu. DIŞ HABERLER