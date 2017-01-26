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Le Pen’den ‘milli para’ vurgusu

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, günlük hayatta ulusal para birimine geçilmesini önerdi.

26 Ocak 2017 Perşembe 18:16
Le Pen’den ‘milli para’ vurgusu

Le Pen, "Fransızlar günlük yaşamda kendi ulusal paralarını kullanmalı. Fransızların cüzdanında kendi ulusal paraları olmalı." dedi. 

Le Pen, bununla devletlerarası ve büyük şirketler arasındaki ilişkilerde ortak para biriminin kullanılabileceğini ifade etti.  Sağcı lider, "Geçmişte olduğu gibi şirketler arasında Ecu gibi ortak bir para birimi kullanılabilir. Bu para birimi doğrudan Fransızları ilgilendirmek zorunda değil. Bunu devletler ve büyük şirketler kullanabilir." ifadesini kullandı. 

Avro ortak birimine geçilmesinin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia eden Le Pen, "Aralarında 4 kez Nobel ekonomi ödülü almış, 140’a yakın ekonomist avro para biriminin ekonomik rekabet için engel teşkil ettiği ve bunun sonucunda da işsizliğin arttığı görüşünde." dedi. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri nisan ve mayıs ayında iki turlu düzenlenecek.

AA

Son Güncelleme: 27.01.2017 15:24
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