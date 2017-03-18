Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Libya'da protestoculara ateş açıldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta militanlar, başkentteki yasadışı silahlı grupların püskürtülmesini talep eden protestoculara ateş açtığı belirtildi

Bu haber kez okundu.

Libya'da protestoculara ateş açıldı
Aktivist İsan Tajuri, Trablus'ta bir grup militanın başkentteki silahlı grupların püskürtülmesini talep eden yüzlerce protestocuya ateş açtığını söyledi. Tajuri "Militanlar Trablus'taki Şüheda Meydanı'nda toplanan protestoculara ateş etti. Protestocular ordunun birliğini ve yasadışı silahlı grupların başkentten çıkarılmasını talep ediyordu" dedi. Tajuri, protestocuların Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Haftar'ı destekleyen sloganlar attığını ve Haftar'dan Trablus sakinlerini silahlı gruplardan korumasını istediğini söyledi. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Libyada Protestoculara Ateş Açıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100