Libya'da protestoculara ateş açıldı

Aktivist İsan Tajuri, Trablus'ta bir grup militanın başkentteki silahlı grupların püskürtülmesini talep eden yüzlerce protestocuya ateş açtığını söyledi. Tajuri "Militanlar Trablus'taki Şüheda Meydanı'nda toplanan protestoculara ateş etti. Protestocular ordunun birliğini ve yasadışı silahlı grupların başkentten çıkarılmasını talep ediyordu" dedi. Tajuri, protestocuların Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Haftar'ı destekleyen sloganlar attığını ve Haftar'dan Trablus sakinlerini silahlı gruplardan korumasını istediğini söyledi. DIŞ HABERLER