'Libya, köle pazarına dönüştü'

İç savaştan dolayı otorite boşluğunun yaşandığı ülkeyi geçiş noktası olarak kullanmak isteyen göçmenler insan kaçakçılarının elinde köle pazarına düşüyor. Birleşmiş Milletler göç ajansı ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre Libya’nın Sabha kenti köle ticaretinin merkezinde bulunuyor.

Göç Örgütü’nün Libya sorumlusu Osman Belbeisi, göçmenlerin köle statüsünde zorla çalıştırıldığını belirtti: “Bu pazarlara giderseniz 200 ila 500 Dolar arasında bir meblağ ödeyerek günlük işlerinizde kullanmak üzere göçmen satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra bu kişi tamamen sizin sorumluluğunuzda oluyor. Birçoğu kaçmaya çalıştığı için bağlanıyor. Hatta hapsediliyor ve çalışmaya zorlanıyor.”

Belbeisi ayrıca, çoğu Senegal, Nijerya ve Gambia uyruklu olan göçmenlerin kadın ticareti yapan örgütlerin eline de düştüğünü ifade etti.

ERSAN İLTER/YENİ MESAJ