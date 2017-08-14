Libya krizine Rusya dahil oluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen General Halife Hafter ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Libya krizinin çözümüne yönelik tüm gayretlerin BM nezdinde yürütülmesi gerektiğini ifade ederek "Rusya, Libya'nın geleceğine Libyalı siyasetçilerin karar vermesini destekliyor" diye konuştu.

Lavrov, Hafter'in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile diyalog için gösterdiği gayreti de olumlu bulduklarını söyledi.

Hafter de Rusya ile dostluk ve iş birliğini geliştirmek istediklerini vurgulayarak "Şu anda Libya'nın yüzde 90'ını teröristlerden arındırdık. Ülkedeki tüm petrol ve askeri tesisler kontrolümüzde. Tüm Libya kontrol altına alınana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

AA