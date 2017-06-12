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Libya zengin ama halkı fakir

Batılı devletlerin yıllarca sömürdüğü Kuzey Afrika ülkesi Libya, hem yeraltı kaynakları hem de kültürüyle büyük zenginlikleri barındırsa da ülke, 2011'de başlayan iç savaş ve siyasi kriz nedeniyle bu kaynakları yeterince değerlendiremiyor.

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Libya zengin ama halkı fakir

Batılı devletlerin yıllarca sömürdüğü Kuzey Afrika ülkesi Libya, hem yeraltı kaynakları hem de kültürüyle büyük zenginlikleri barındırsa da ülke, 2011'de başlayan iç savaş ve siyasi kriz nedeniyle bu kaynakları yeterince değerlendiremiyor.

Akdeniz'e kıyısı olan Libya'nın komşuları arasında Tunus, Cezayir, Nijer, Çad, Mısır ve Sudan yer alıyor. Afrika'da Sudan, Cezayir ve Kongo'nun ardından en büyük yüzölçümüne sahip ülke Libya'nın nüfus 6 milyonun üzerinde.

Siyasi istikrarın ve huzurun henüz sağlanamadığı ülkede, üç ayrı hükümet meşruiyet iddiasında bulunuyor. Ülkenin 42 milyar varil ham petrolü ve bin 505 trilyon metreküp doğalgaz rezervi olduğu belirtiliyor.

AA

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