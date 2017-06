Londra'da 3'ü saldırgan 10 ölü

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İngiltere'nin başkentindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüsü yayaların üzerine sürdüğü, daha sonra saldırganların araçtan inerek çevredekileri bıçakladığı olayda 3'ü terörist 10 kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü kaydedildi.



Polisten yapılan açıklamada, Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda Cumartesi gecesi yerel saatle 22.00 civarında yaşanan saldırılarda en 7 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıyı düzenleyen 3 erkeğin vurularak öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, köprü üzerinde yayaları ezen minibüsün daha sonra köprünün güney ucunda bulunan Borough Pazarına yöneldiği, burada araçtan çıkan 3 saldırganın çevrede bulunanları bıçakladığı ifade edildi. Saldırılarda yaralananlar arasında bir de polisin bulunduğu belirtildi. Saldırganların bomba düzeneğini andıran yelekler giydiği ancak bunların gerçek çıkmadığı kaydedildi. Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.

2 hafta önce 22 kişi öldürülmüştü

İngiltere'nin Manchester kentinde yaklaşık iki hafta önce bir konser salonunda düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmişti. Yine Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Terör saldırısı olarak değerlendiriliyor

İngiliz polisince, başkent Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'nda yaşanan olayların, terör saldırısı olarak değerlendirildiği bildirildi. Genel seçim kampanyasını yarıda keserek başkente dönen İngiltere Başbakanı Theresa May de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. May, güvenlik yetkililerinin kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "Londra'daki korkunç olayın potansiyel bir terör eylemi olarak ele alındığını doğrulayabilirim" dedi. Başbakan May, Londra'nın merkezinde yedi kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı saldırılar sonrası "Artık yeter demenin zamanı geldi" dedi.

Yaralanan 48 kişi tedavi altına alındı

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son gelişmelerle ilgili Emniyet Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yaptı. Dick, Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığını söyledi. Saldırıyı düzenleyen üç erkeğin, polisin ilk ihbarı almasını takiben 8 dakika içinde vurularak öldürüldüğünü aktaran Dick, olaylarda yaralanan 48 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam edildiğini belirtti. Dick, soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizerek saldırının üç kişi tarafından düzenlendiğini düşündüklerini ve bunların da öldürüldüğünü vurguladı. Ancak Dick, "Kaçmış olan başka saldırganlar olduğunu sanmıyoruz ama yine de emin olmak zorundayız." dedi. Bu arada ülkedeki bazı siyasi partiler, perşembe günü düzenlenecek erken genel seçim için yürütülen seçim kampanyalarını askıya aldı.

'Boğazı kesilmiş görünüyordu'

Saldırı sırasında London Bridge'in altındaki bir barda 3 arkadaşıyla birlikte oturan Alex Shellum adlı görgü tanığı şunları söyledi: "Saat 22.00 sularında bulunduğumuz bara bir kadın gelip yardım istedi. Boğazı ciddi şekilde kanıyordu, kesilmiş görünüyordu. Kanı durduracak birilerini aradık, ardından bar kapandı. Barın önünde acil yardım görevlileri vardı, bir kişiye kalp masajı yapıyorlardı. Silahlı polisler eşliğinde bizi bölgeden çıkarıp koşarak uzaklaştırdılar." Bu arada saldırı sonrası London Bridge ile köprü yakınlarındaki metro ve tren istasyonu kapatıldı. Polis Londralılara, London Bridge ve Borough Market'tan uzak durma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Türk Dışişleri Bakanlığı Londra saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Londra’da gece gerçekleştirilen bir dizi terör saldırısı sonucunda bir kez daha masum insanların hayatını kaybettiğinin ve yaralıların olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığınca, İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'ndaki saldırılar "en güçlü şekilde" kınanarak, "Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Birleşik Krallık’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.