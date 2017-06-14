Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Londra'da dehşet

Son dönemde terör eylemleriyle anılan İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Bu haber kez okundu.

Londra'da dehşet
Polise göre ölü sayısı daha da artabilir. Çarşamba gecsi 01.15'te başlayan yangın 10 saatte kontrol altına alınabildi.  Yangının çıktığı binanın çevresi, binanın çökme ihtimali çerçevesinde kordon altına alınırken civardaki bazı konutlarda kalanlarda da evlerinden tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar, binanın belediyeye ait bir sosyal konut olduğunu belirtirken görgü tanıkları, binada yaşayan çok sayıda kişiden haber alınamadığını ve yangının başlangıcında binada mahsur kalan bazı kişilerin de pencerelerden atladığını söyledi.
Alt katlardan birinde patlayan bir buzdolabı nedeniyle çıktığı sanılan yangının, 100’den fazla daire bulunan binanın dış cephesi plastik malzemeyle kaplı olduğu için hızla yayıldığı ileri sürüldü. Londra'nın ünlü Notting Hill semtine komşu mahalle olan Latimer Road ve civarında, çoğunlukla özellikle Afro-Karayip toplumundan kişiler oturuyor. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Londrada Dehşet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100