Londra'da dehşet

Polise göre ölü sayısı daha da artabilir. Çarşamba gecsi 01.15'te başlayan yangın 10 saatte kontrol altına alınabildi. Yangının çıktığı binanın çevresi, binanın çökme ihtimali çerçevesinde kordon altına alınırken civardaki bazı konutlarda kalanlarda da evlerinden tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar, binanın belediyeye ait bir sosyal konut olduğunu belirtirken görgü tanıkları, binada yaşayan çok sayıda kişiden haber alınamadığını ve yangının başlangıcında binada mahsur kalan bazı kişilerin de pencerelerden atladığını söyledi.



Alt katlardan birinde patlayan bir buzdolabı nedeniyle çıktığı sanılan yangının, 100’den fazla daire bulunan binanın dış cephesi plastik malzemeyle kaplı olduğu için hızla yayıldığı ileri sürüldü. Londra'nın ünlü Notting Hill semtine komşu mahalle olan Latimer Road ve civarında, çoğunlukla özellikle Afro-Karayip toplumundan kişiler oturuyor. AA