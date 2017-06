Londra'da ölü sayısı artıyor

Başbakan May yangın nedeniyle gerekli görülen her türlü önlemin alınacağını belirtti. Yangında hayatını kaybedenlerin yakılarına taziyede bulunan Britanya Başbakanı kurtarma ve itfaiye ekiplerine takdirlerini sundu. Theresa May, "Birçok insanın gidecek ve geceyi geçirecek yeri kalmadı. Her şeylerini kaybettiler.



Onlara yardım etmek birinci görevimiz olmalıdır” dedi. Londra'nın merkezindeki apartmanda çıkan yangın çok sayıda kişinin ölümüne sebebiyet vermiş, onlarca apartman sakini de hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Londra polisi ölü sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni belirsizliğini koruyor. Polisten yapılan açıklamada soruşturmanın günler sürebileceği belirtildi. DIŞ HABERLER