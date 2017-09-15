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Londra'da patlama

Londra metrosunda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi

15 Eylül 2017 Cuma 11:27
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Londra'da patlama

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parson's Green metro istasyonunda bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Londra Polisi, bölgede incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Londra'nın güneybatısındaki Parson's Green istasyonunun önüne çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda.

Sosyal medyada, vagonlardan birisinde bir patlama meydana geldiği, yolcuların yüzlerinde yanıklar oluştuğu yönünde henüz teyit edilmemiş bilgiler paylaşılıyor.

Twitter'da sıkça paylaşılan bir fotoğrafta, süpermarket poşetinin içinde bulunan bir kovanın yandığı görülüyor. Ancak kovanın içinde bulunduğu vagonda ciddi bir hasar gözükmüyor.

Trenden dumanların yükselmesiyle istasyon boşaltıldı ve söz konusu hatta seferlere ara verildi.

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.09.2017 11:30
Anahtar Kelimeler:
MetroParsons GreenLondraPatlama
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