Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Londra'daki yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu

Bu haber kez okundu.

Londra'daki yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu. Polisten yapılan açıklamada, daha önce 17 olarak duyurulan ölü sayısının 30'a yükseldiği, bu sayının daha da artmasından endişe edildiği belirtildi. Polis ayrıca, 12 yaralının sağlık durumunun ise kritik olduğunu ifade etti.

Bu arada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile Prens William, olay yerince incelemelerde bulundu. Kraliçe ayrıca olayın mağdurları için kurulan geçici yardım merkezini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başbakanı Theresa May de hastanede tedavilerine devam eden bazı yaralıları ziyaret etti. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Londradaki Yangında ölü Sayısı Artıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100