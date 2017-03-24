Londra saldırısında 9 gözaltı

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, olay yerine sadece birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Scotland Yard merkez binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden operasyonlar kapsamında saldırganın evinin bulunduğu Batı Midlands ile Kuzey Batı bölgelerinde "iki önemli gözaltının yapıldığını" bildirdi. Rowley, daha önceden gözaltına alınan bir kadının kefaletle serbest bırakıldığını, hali hazırda 9 kişinin gözaltısının devam ettiğini belirtti. Rowley, Birleşik Krallık genelinde adreslere yapılan baskınların sürdüğünü, 16 adrese yönelik operasyonlarda birçok döküman ve cihaza incelenmek üzere el konulduğunu aktardı. Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley olaya tanıklık eden yaklaşık 3 bin 500 kişinin de polisle iletişime geçtiğini ve olayla ilgili yüzlerce fotoğrafın kendilerine ulaştığını kaydetti. İngiliz yetkili, olayın failinin doğumunda aldığı adın "Adrian Russell Ajao" olduğunu, ve "Adrian Elms" ve "Khalid Masood" da dahil olmak üzere birçok farklı isimle tanındığını vurguladı. AA