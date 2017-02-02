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Los Angelas’tan yasağa itiraz

Los Angeles bölge mahkemesi yargıcı Andre Birotte Jr., ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle getirilen yasak kapsamındaki İran, Irak, Libya, Somali, Sudan Suriye ve Yemen’den gelenler arasında ‘geçerli göçmen vizesine sahip olan kişilerin’ hiçbir ABD’li yetkili tarafından engellenmemesi gerektiğine karar verdi.

02 Şubat 2017 Perşembe 18:03
Los Angelas’tan yasağa itiraz
Öte yandan Birotte’un kararı,  göçmen vizesi haricindeki vizelerle ABD’ye gelen turist, öğrenci ve işadamlarını kapsamıyor. Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesinin uygulanması için önceki gün bir kılavuz yayınlayan Beyaz Saray, yeşil kart sahiplerinin ABD’ye girmek için özel izin almalarına gerek olmadığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da “Bu kişilerin muafiyet belgesine ihtiyacı yok çünkü sürekli ikamet izinleri var” dedi. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, göçmen vizeleri, yeşil kart, yani yasal ve sürekli ikamet hakkında sahip olmanın ilk adımı.
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