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Lübnan ordusu ilerliyor

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Ra's Baalbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgelerinde, IŞİD unsurlarına karşı başlattığı "Dağların Şafağı" isimli operasyonun dördüncü gününde, örgüt tarafından kontrol edilen bölgenin yüzde 80'ini geri aldığını duyurdu.

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Lübnan ordusu ilerliyor

Lübnan Ordusu Sözcüsü Ali Kansu, Savunma Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, operasyonun dördüncü gününde IŞİD tarafından kontrol edilen bölgenin yüzde 80'ini geri alarak güvenliği sağladıklarını söyledi.

Kansu, ordunun bölgede bugünkü kazanımlarıyla toplam 100 kilometrelik bir alanı geri aldığını, IŞİD'in 20 kilometrelik bir alana sıkıştığını ifade etti. Ordunun sosyal medya hesabından daha sonra yapılan açıklamada ise uzman personelin, kurtarılan bölgede mayın taraması yaptığı belirtildi.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgelerinde, IŞİD unsurlarına karşı 19 Ağustos'ta "Dağların Şafağı" isimli operasyon başlatmıştı.

Bu sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal yakınlarında yola döşenen bombayı imha çalışması sırasında meydana gelen patlamada 1 Lübnan askeri ölmüş, 4'ü yaralanmıştı. Operasyonda şu ana kadar 4 Lübnan askeri öldü, 14 asker yaralandı.

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