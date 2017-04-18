Macaristan saygı duyuyor

Türkiye ile yaşanacak herhangi bir sorunun Avrupa'nın çıkarına olmadığına işaret eden Szijjarto, ''Avrupa, Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasıyla kendi güvenliğinin anahtarını Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine vermiş oldu. Hiç kimse, yüz binlerce, milyonlarca yasa dışı sığınmacının Avrupa'ya doğru yola çıkmasını istemiyor.'' ifadesini kullandı. Makedonya'nın Türk asıllı Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas da halk oylamasıyla ilgili yayınladığı mesajda, sonucun "ana vatan" olarak nitelendirdikleri Türkiye'nin güçlenerek büyümesine vesile olması temennisinde bulundu. Tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren demokrasi ülkesi Türkiye'nin tüm vatandaşlarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirten İlyas, "Referandum sonuçlarıyla Türkiye'de gerçek bir demokrasi olduğunu gösteren Türk halkının, gelecek dönemde birbirlerine daha da sıkı kenetlenip, daha güçlü bir Türkiye'nin inşa edilmesine vesile olacaklarına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu. AA